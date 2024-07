Télétravail à l'étranger, semaine de 4 jours... comment y passer ? 🔑

Pour sa mise en place dans une entreprise, il est fortement conseillé de signer un accord collectif, fixant de nombreux points importants, comme la période de test, les salariés et métiers éligibles, les conditions pour obtenir cet aménagement.



Il est nécessaire de prévoir une clause de réversibilité.



Et comme pour les nouveaux modes de travail, à l'image du télétravail et autres, les responsables vont mettre en place un contrôle du temps et de la qualité du travail.



" Ce ne peut pas être un système intrusif, c'est interdit.



Le dirigeant doit en informer le comité social et économique ou le salarié, s'il n'y a pas de CSE. De plus, l'employeur peut refuser la demande d'aménagement faite par les salariés. "



La jurisprudence archi-constante rappelle que l'entrepreneur pourra l'imposer aux salariés, si dans les contrats de travail, il y a juste la durée du temps de travail et non la répartition sur les jours de la semaine, que l'adaptation ne prévoit pas de baisse des salaires.



En cas de respects de ces 3 conditions " il n'y a pas besoin de requérir l'accord du ou des salariés.



Je ne conseille pas du tout de l'imposer aux salariés, mais plutôt de s'inscrire dans une démarche d'échanges et négociations, pour que le climat social ne se dégrade pas. "



Il ne faut pas croire que cette adaptation répond aux professions navigant entre des périodes de haute et basse saison. C'est un autre sujet.



Il est formellement déconseillé aussi de proposer un autre contrat pour la journée non travaillée aux employés passés de 5 à 4 jours par semaine, pour qu'ils deviennent par exemple apporteurs d'affaires .



" C'est du travail dissimulé.



Les employeurs risquent un rappel rétroactif de salaires, six mois d'amendes forfaitaires, c'est du pénal et des contrôles de l'URSSAF assurés. Il est possible d'être imaginatif, pour la mise en place de la semaine de 4 jours, mais en respectant la loi, " interpelle Marie-Laure Tarragano.



Alors demain tous à 4 jours ?