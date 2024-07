Thierry Marx : "Les politiques se rendent-ils compte de l’état du pays ?" 🔑

Cette émancipation par le travail ne peut venir que de deux choses pour Thierry Marx : libérer le coût du travail et la formation professionnelle.



La montée en compétences est aussi indispensable pour les salariés que pour les entreprises, elle offre la possibilité de rester compétitif et surtout de pouvoir mener une carrière, même sans avoir fait réellement d'études.



D'ailleurs la première question que pose le chef, lors d'un entretien, reste : " où vous voyez-vous dans deux ans ? ", histoire de tester les ambitions des nouvelles troupes et leur capacité d'évolution.



Pour le chef, nous ne devons pas croire la légende éculée : les jeunes n'ont pas le goût de l'effort.



Rappelons-nous que ce duel générationnel a toujours existé, les anciens tapaient toujours sur la paresse des plus jeunes. Déjà Socrate, au Ve siècle avant Jésus-Christ, soit il y a près de 2 500 ans, disait de la jeunesse qu'elle " méprise l'autorité et bavarde au lieu de travailler. "



Malgré des siècles de fainéantise repoussée à chaque génération, l'humain est passé de la roue au smartphone et bientôt à l'exploration de Mars.



" Ils ont leurs propres codes, nous devons savoir les entendre. Il n'y a pas que des jeunes qui gueulent ou qui râlent ; aujourd'hui, j'ai des personnes de moins de 30 ans qui sont associées avec moi. N'oublions pas que cette jeunesse apprend deux fois plus vite que nous.



Quand je fais un cours sur la pâte feuilletée, ces jeunes ont déjà vu 25 vidéos de chefs différents, et me demandent si on fait celle de Ducasse, de Robuchon ou de Bocuse.



Ils sont nés avec un deuxième cerveau dans la poche arrière, " recadre un chef d'entreprise qui souhaite faire avec les nouvelles générations et pas contre.



Un discours aussi inspirant pour les patrons présents dans la salle que les jeunes ressentent parfois une forme de dénigrement et de réticence dans les entreprises.