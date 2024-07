RSE : 6 actions pour "verdir" votre agence de voyages 🔑

S’il ne faut pas s'enfermer dans la dictature du carbone, le calcul des émissions carbone reste un des grands sujets sur lequel il est impossible de faire l'impasse aujourd'hui.



« On a des outils de calcul de l'empreinte carbone selon la compagnie, le type d'avion, la classe, le taux de remplissage, les escales, l’historique de la ligne... En croisant toutes ces données, on arrive à démontrer que sur une même destination, l'empreinte carbone peut être sérieusement réduite.



Il va falloir que les agents de voyage se forment à l'affichage de l'empreinte carbone du vol en démontrant au client que selon le choix notamment de la compagnie ou du type d'avion, etc., il va y avoir un impact qui va être plus ou moins important sur le vol. Et ça, je pense que ça va être déterminant » , expose le directeur d'ATR.



Et l’étape d’après ?



« Si on se projette à 2030, il va falloir inviter les clients et les agents de voyage à le faire pour leurs clients, à faire un ratio entre cette empreinte carbone du voyage et le nombre de jours, ce qu'on appelle l'intensité carbone journalière du voyage. L'idée, c'est de voyager moins, de voyager mieux, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde , explique Julien Buot. Si on va à l'autre bout du monde, on le fait de manière plus exceptionnelle, beaucoup moins souvent et surtout beaucoup plus longtemps en confiant l'organisation de ces vacances à des professionnels qui sont engagés à minimiser l'impact. »



« Ca va prendre du temps, mais je pense que ça pourrait devenir réglementaire, en face de chaque devis, il y a l'intensité carbone à la journée. Et pour faire prendre conscience aux consommateurs qu'on ne peut plus voyager un week-end à New-York. »