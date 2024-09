Loi partage de la valeur : ce qui vous attend au 1er janvier 2025🔑

Ma préconisation est l’intéressement car, bien pensé, bien partagé et bien accompagné, c’est un véritable outil de management, de communication et de développement !... Puisqu’il est celui qui permet d’intégrer les objectifs de l’entreprise (financiers et / ou non financiers) , il est ainsi possible d’intégrer des critères de performances qui, s’ils sont atteints, donneront alors lieu au versement de l’intéressement et donc du partage de valeur..



Ces performances peuvent notamment se mesurer par l’atteinte d’objectifs qualité, sécurité, satisfaction clientèle ou par l’amélioration de la productivité et, là encore, avec des primes et montants différents par services, activités et salaires.



Il y a de nombreuses formules fondées sur la performance et l'intéressement qui peuvent être définies en fonction du degré de réalisation d’objectifs qualitatifs comme, par exemple : l’amélioration des délais, l’amélioration de la satisfaction client, l’augmentation du niveau global des ventes, l’absentéisme ou non, la croissance de la part de marché…



L’intéressement peut aussi être fonction du niveau de dépassement d'un objectif particulier comme la marge brute, un certain niveau de chiffre d’affaires ou le taux de transformation de devis en contrats signés…