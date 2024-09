Relation clients : les EDV vont créer un chatbot IA pour les agences 🔑

L'IA cela peut paraître la panacée

je n'ai aucun souci pour l'avenir des agences de voyages".



"5 personnes, entre l'agence et le tour-opérateur, ont travaillé pendant 5h, un 15 août, pour trouver une solution. Ma chef des opérations a contacté un guide sur place qui avait un van et qui a pu récupérer la famille pour l'amener avec un jour de retard sur ce fameux catamaran. Est-ce que l'IA aurait pu faire cela ?"

La convention des Entreprises du Voyage Méditerranée, présidée par Christine Crispin a donné le coup d'envoi de la rentrée pour le syndicat patronal.Organisée à Aix-en-Provence à l'Aquabella Hotels et Spa, ce premier rendez-vous régional a ouvert le bal avec pour thématique principale" lance Christine Crispin en ouverture de la convention et pourtant "Pour illustrer son propos, elle raconte la mésaventure de ses clients qui un 15 août, a vu la deuxième partie de son vol Istanbul - Bangkok annulé. Ce vol supprimé, remettait tout bonnement en cause leurs vacances en catamaran à la découverte des îles thaïlandaises.interroge la fondatrice de Climats du Monde.