Pourquoi la semaine de 4 jours sera la norme très bientôt

Le nombre de salariés faisant un burn-out augmente régulièrement depuis des années et, pour être franc, pas grand-chose n’est fait, concrètement, pour que cela change. Certes, il y a un peu de sensibilisation de ci de là dans les entreprises, mais rien à la hauteur de la gravité de la situation. Quand on parle de plus de 10% des salariés qui sont directement concernés par ce fléau une ou plusieurs fois dans leur carrière, que faut-il pour que la prise de conscience politique et économique soit réelle ? Que l’on soit à 15, 20% ?



L’un des effets bénéfiques de la pandémie est que les salariés ont pris conscience de façon évidente de l’importance de leur bien-être au travail. Et oui, il n’est plus tabou de parler de ce sujet en entreprise. Au siècle dernier, quand j’ai commencé à travailler, eeeeeh oui, cette notion n’existait même pas. Or, de plus en plus de salariés sont confrontés de plus ou moins loin au burn-out et en faire un ne tente personne quand on en connait les conséquences.



Or, les causes du burn-out sont de mieux en mieux connues : l’excès de travail et l’absence de déconnexion. La semaine de 4 jours peut tout à fait être l’arme fatale contre le burn-out : plus de temps pour se reposer et déconnecter.



Se reposer plus pour travailler mieux, ce serait un chouette slogan pour un candidat à la Présidentielle, non ? Je vous fais le pari que dans 5 ans, ce slogan existera !