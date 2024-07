Thierry Marx : "il faut donner le pouvoir aux collaborateurs !" 🔑

Ce n'est pas la seule clé du succès.



Pour le chef parisien, il est indispensable de mener Ă bien la philosophie de l'empowerment, soit l'autonomisation des Ă©quipes.



" Il ne faut pas mettre de pression excessive sur les collaborateurs, mais leur donner du pouvoir.



Le premier exercice que j'avais eu d'un professeur qui m'a marqué et qui s'appelait José Gutman. Il prenait une bouilloire, la remplissait d'eau, il bouchait tous les trous, la branchait et demandait : ça explose quand ?



Personne ne savait et pas plus lui, mais voilà ce qui arrive quand vous mettez trop de pression sur vos équipes, ça va exploser, sauf que vous savez ni quand ni comment. "



Ce n'est pas le seul enseignement, il conseille aussi d'apprendre à déléguer, manager, savoir bien donner un ordre et surtout faire des retours d'expérience.



L'erreur, bien souvent réprimée dans le monde moderne, doit être vue en opportunité.



Dans les métiers du tourisme une seule chose prévaut sur toute : l'expérience client. Et celle-ci ne peut être bonne que si les salariés sont épanouis et heureux.



" Avant de parler de qualité de vie au travail ou de marque employeur, il faut savoir si les gens s'épanouissent avec leur rémunération. Des gens épanouis, c'est quand même beaucoup plus facile à manager.



Il y a beaucoup d'éléments de langage dans ces notions, je pense que nous devons arrêter d'infantiliser nos collaborateurs," conclut Thierry Marx.