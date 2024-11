K. Ravier (Terre d'Albanie) : "J'ai mis un point d'honneur à créer mon agence en France"

D'origine albanaise, je suis arrivée en France en 2000 avec ma famille en quête d’une vie meilleure. J'ai commencé par apprendre le français, avant de poursuivre mes études. J'ai obtenu un master de négociateur trilingue en commerce international, et puis un M2 en logistique et transport international.Pendant 15 ans, j’ai travaillé dans de grands groupes internationaux du transport et de la logistique, c’était une expérience extrêmement enrichissante en tant que responsable Grands Comptes.En parallèle, mon lien avec l' Albanie et surtout l'évolution du pays me donnait extrêmement envie de monter une activité entre les deux pays. Cette double culture est, à mon sens, une réelle valeur ajoutée, bien que je ne savais pas comment la mettre à profit dans le cadre de mon activité professionnelle.Et puis, en 2015, avec mon mari savoyard, nous avons décidé de nous marier à l'église en Albanie, parce que le mariage y est une institution, c'est complètement différent d’un mariage français.Plus de 80 personnes, amies et familles françaises ont accepté de nous accompagner en Albanie. Nous nous sommes improvisés agents de voyages et avons organisé un voyage avec la location de cars, d’hébergements, l’organisation de journées de visites de différents sites… Les gens sont revenus enchantés et je me suis dit que ça pourrait devenir mon métier, mais je sentais que ce n'était pas le moment aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel.Sur place, le contexte général n’était pas propice. Il était toujours complexe de rejoindre l'Albanie, avec des escales et un coût assez élevé. A mon sens, le pays n’était pas tout à fait prêt à recevoir les touristes.Et puis l'année dernière, les planètes se sont alignées. C'était le moment !Le pays vit une vraie transformation, il y a une réelle volonté gouvernementale de développer le tourisme et ils y mettent les moyens, ils investissent. Le pays se transforme et de manière positive en termes d’infrastructures routières, d’hébergements.Les connexions aériennes se développent également. EasyJet, Transavia et Wizz Air proposent des vols directs au départ d’un peu partout en France. L’accès est plus facile et moins coûteux.En septembre dernier, j’ai estimé que le pays était prêt à recevoir des touristes dans de bonnes conditions, j'étais également prête à me lancer dans l’aventure de l'entrepreneuriat, j'ai décidé de monter mon agence.