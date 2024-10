Yannick Faucon : l’entreprenariat, fil rouge des EDV Centre-EST 🔑

Le choix des destinations se décide en concertation avec les membres du bureau régional. L’Albanie avait été envisagée pour le congrès national en 2020, puis annulée pour les raisons qu’on connait tous.



C’est LE pays des Balkans en plein essor touristique. La destination est de plus en plus proposée par les acteurs français, mais reste très peu connue des dirigeants et vendeurs. Après une histoire chargée et difficile, l’Albanie s’est ouverte au tourisme et reste une des rares destinations européennes où on se considère, encore, comme un voyageur et pas un touriste !



Ce sera l’occasion de découvrir la côte avec sa mer Adriatique turquoise, ses montagnes magnifiques et ses vielles villes classées à l’UNESCO, accessible en seulement 2H00 sur vol direct depuis Lyon avec Transavia.

Chaque entreprise du tourisme, selon son domaine d’activité va être plus ou moins sensible aux différents sujets du moment. Certaines sont confrontées directement ou indirectement aux risques liés à la cybercriminalité, d’autres n’ont toujours pas entamé de démarches RSE ou ne se sentent pas encore préoccupées par l’impact que peut avoir l’Intelligence Artificielle.



Autant de sujets que les EdV traitent régulièrement. Il ne faut pas oublier qu’une majorité d'entreprises du tourisme sont des TPE dont le dirigeant priorisera toujours la relation client et la vente. Il est de notre rôle aux EdV, de les accompagner.