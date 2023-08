Héliades lance la Jamaïque !

Echappée jamaïcaine

"entre culture, détente et nature".

A côté du Mexique, du Cap Vert et de la République Dominicaine, Héliades lance une nouvelle destination la Jamaïque. Le circuit «» propose un itinéraireAu menu : la découverte des spectaculaires chutes de Ys et des Blue Mountains, la visite du village natal de Bob Marley, de la capitale Kingston, d’une plantation de café…Quant aux hôtels, les équipes du TO ont sélectionné des adresses reconnues : Bahia Principe Grand Jamaica 5* en bord plage sur la côte nord de l’île, pour les adultes seulement l'hôtel Bahia Principe Luxury Runaway Bay 5* et le Secrets St James Montego Bay 5*.Autres établissements dans la production : l’hôtel Grand Palladium Jamaica Resort & Spa 5* qui offre une architecture en harmonie avec le paysage naturel et l'hôtel Azul Beach Resort Negril by Karisma 5*.