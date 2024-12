Le Riu Negril rénové ouvre ses portes en Jamaïque

Le Riu Negril propose désormais. La décoration intérieure privilégie des tons naturels et des lignes épurées, créant une ambiance lumineuse et moderne. L'entrée de l’hôtel a également été repensée, avec un style tropical combinant végétation, bois et pierre.En matière de gastronomie, l’hôtel propose, dont trois nouveautés : le restaurant à thème « American Country », le stand de tacos « Tiki Taco » et « Pepe's food ».ont également été ajoutés.Les installations de loisirs incluent: une piscine silencieuse, une pour les enfants, et une autre avec un nouveau bar aquatique. Trois terrains de pickleball s’ajoutent aux équipements sportifs. Enfin, les RIU Party, accessibles aux clients du Riu Negril et du Riu Palace Tropical Bay, débuteront le 19 décembre, avec des soirées à thème telles que la Neon Party ou la White Party.Idéalement situé sur la plage de Bloody Bay, l’hôtel permet aux visiteurs de s’initier à des, ou de partir en, notamment à. Depuis son arrivée en Jamaïque en 2001, RIU a renforcé sa présence avec, confirmant son rôle clé dans le paysage hôtelier local.