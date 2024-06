Le Riu Plaza The Gresham Dublin enfin rénové

Situé sur, la principale artère de, l'hôtel offre un accès facile aux principaux sites touristiques tels que la rivière Liffey, le Croke Park, le château de Dublin, le Temple Bar et la zone commerçante d’Henry Street. Il est également à seulement 20 minutes de l’aéroport et proche du Centre des congrès de Dublin.Depuis l’acquisition de cet hôtel en septembre 2016, RIU a augmenté sa capacité d’accueil et engagé des travaux de modernisation pour améliorer ses services et renforcer son élégance.La, visait à