RIU met en place deux nouvelles politiques durables

Lafixe les principes d'action et d'engagement, établissant le cadre stratégique de durabilité pour RIU. Elle inclut des engagements volontaires en matière d'ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance), allant au-delà des obligations légales et s'appliquant à toutes les opérations et activités hôtelières de l'entreprise. Cette nouvelle politique, y compris laLaétablit les critères pour les pratiques d'achat et la stratégie de collaboration avec les fournisseurs, couvrant tout, de la sélection à la signature des contrats, en maintenant des normes de qualité et en tenant compte de l'offre disponible dans chaque destination. Una été créé pour coordonner, évaluer et mesurer l'achat de produits provenant de sources durables, et pour superviser les fournisseurs en matière de critères ESG.RIU insiste sur, renforcée par un partenariat avec Achilles, une entreprise spécialisée dans la gestion des risques, de la chaîne d'approvisionnement et des critères ESG.Ces politiques, élaborées par le service de Responsabilité Sociale d'Entreprise et le, seront revues annuellement pour les adapter aux évolutions économiques et contextuelles. RIU s'engage à mettre en œuvre ces politiques de manière, rendant compte chaque année des progrès et des défis rencontrés dans la réalisation de ces objectifs.