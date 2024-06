RIU revient à l’île Maurice avec deux nouveaux hôtels

Doté de 310 chambres, le Riu Palace Mauritius offre “ une expérience mémorable pour ceux qui recherchent un confort maximal et des services exclusifs dans un cadre naturel spectaculaire ”.



Ses hôtes peuvent profiter d'une offre gastronomique variée et de haute qualité grâce au restaurant principal « La Rivière » avec une terrasse extérieure, au restaurant asiatique « Kaori » et au restaurant gastronomique « Krystal ». L'hôtel propose également cinq bars, dont la pâtisserie-glacier « Capuchino » pour savourer un délicieux café, et le grill Pepe’s Food offrant une large variété d'en-cas.



Les espaces extérieurs comprennent deux piscines, dont une avec bar aquatique.



Le service Elite Club propose des chambres situées à des emplacements privilégiés. Les clients Elite reçoivent un cadeau de bienvenue, ont accès à une piscine exclusive, disposent d'un espace réservé sur la plage et bénéficient d'un restaurant Elite Club exclusif.