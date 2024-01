Un Retour Éblouissant : Les deux nouveaux hôtels RIU à l'Île Maurice en 2024 On trépigne d’impatience !

Après une absence de presque deux ans, l'emblématique chaîne hôtelière RIU Hotels & Resorts annonce son retour triomphant sur l'île Maurice avec deux hôtels flambant neuf : le Riu Turquoise **** et le Riu Palace Mauritius **** Sup. Ces nouvelles constructions prennent place là où se dressaient autrefois le Riu Le Morne et le Riu Creole, totalement reconstruits pour offrir une expérience exceptionnelle aux vacanciers.



Rédigé par Chloé Labaeye le Lundi 22 Janvier 2024

Nouveau concept, nouvelle structure et décoration ! Le retour de RIU ne se limite pas à de simples constructions neuves, mais s'accompagne également de concepts novateurs.



Les intérieurs modernes, épurés et élégants sont conçus pour immerger les visiteurs dans une atmosphère moderne et tropicale. Tout en préservant les valeurs fondamentales de RIU telles que la gastronomie variée et raffinée, un service exceptionnel et un personnel professionnel et dévoué.



Ces nouvelles adresses promettent des séjours mémorables, que ce soit en couple, en famille, entre amis, seul ou même pour une escapade romantique.



Des vacances pour tous Le Riu Turquoise **** accueillera ses visiteurs dans deux bâtiments principaux sur 2 étages, proposant différents types de chambres pour répondre aux préférences de chacun. Trois piscines extérieures, des animations ludiques et sportives rythmeront les journées des clients. Les enfants pourront s'amuser au club RiuLand ainsi que dans la piscine avec toboggans qui leur est consacré. Les adultes quant à eux pourront profiter de l’accès la salle de fitness, des piscines relaxantes et du centre de bien-être qui propose plusieurs soins et prestations en supplément. Les petits-déjeuners et déjeuners se présentent sous forme de buffet avec show cooking quant au dîner, les clients pourront choisir parmi le restaurant principal qui propose de la cuisine occidental et locale ou parmi les restaurants thématiques: indien et steakhouse.



Séjour entre adulte au Riu Palace Mauritius **** Sup. Exclusivement réservé aux adultes de plus de 18 ans, le Riu Palace Mauritius **** Sup. propose une expérience haut de gamme dans un cadre idyllique. Avec un room service disponible 24 heures sur 24, une variété de plaisirs culinaires offrant le choix parmi le restaurant principal ou thématiques (cuisine fusion et japonaise). Les six bars raviront les clients avec leurs boissons rafraîchissantes avec ou sans alcool et les cocktails personnalisés chaque jour par un mixologue. Les vacanciers séjournant au Palace pourront également profiter des installations et de l’accès aux restaurants thématiques et bars du Riu Turquoise situé juste à côté.



Elite Club by RIU Pour ceux qui sont en quête d'un séjour encore plus exclusif, RIU présente l'Elite Club by RIU qui se démarque en proposant des séjours inédits avec davantage de confort pour les clients : cadeaux de bienvenue, des chambres avec aromathérapie et distributeur de boissons alcoolisées premium, des privilèges étendus tels que des arrivées anticipées, des départs tardifs, et des zones qui leurs sont exclusivement réservées.



L'Île Maurice, un paradis à explorer Situés au Morne Brabant, ces deux hôtels RIU offrent une expérience authentique à 60 kilomètres de l'aéroport Port Louis. Amateurs de sports nautiques, plongeurs, randonneurs ou simplement en quête d'une évasion totale, le Morne Brabant est une destination à découvrir sans plus attendre.



L'Attente en vaut la peine Même si l'ouverture est prévue pour mai 2024, les ventes sont d'ores et déjà ouvertes, permettant aux voyageurs de réserver leur séjour dès le 31 mai. L'excitation monte alors que l'on se prépare à (re)découvrir la destination paradisiaque qu'est l'île Maurice avec tout le confort qu’offre les nouveaux bijoux hôteliers de RIU.



Pour plus d’information, contactez votre commerciale Monia Mellouk

mmellouk@riu.com / backofficefrance@riu.com

+33 6 31 66 41 98



Retrouvez les fiches techniques des hôtels sur le

Retrouvez les fiches techniques des hôtels sur le RIU Brand Center

