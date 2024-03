Quelles actions durables sont mises en place par le groupe TUI, TUI France et Nouvelles Frontières ?

Dernière ligne droite avant la fin de l’Odyssée Nouvelles Frontières. Ce challenge organisé du 1er janvier au 31 mars récompense les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle du pays. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée... Cette "Odyssée Nouvelles Frontières" est l’occasion de revenir sur le programme de développement durable du groupe TUI, de TUI France et des actions durables mises en place par Nouvelles Frontières.



2024-03

Un programme de développement durable publié en 2023 Le groupe TUI a dévoilé son programme de développement durable en 2023. TUI France, filiale du groupe TUI, s’inscrit également dans cette démarche durable.



TUI joue un rôle de premier plan dans le domaine du tourisme durable à travers trois axes :



● Réduire son impact environnemental et celui des voyages proposés.

● Renforcer l’empreinte positive de son activité sur les populations et l’environnement local des destinations.

● Prendre des initiatives à destination dans le domaine du tourisme durable, en lien avec la "TUI Care Foundation", créée en 2016.



En choisissant d’agir dans ces domaines, TUI favorise un tourisme alliant retombées positives pour les populations locales et expériences responsables pour ses voyageurs.



En février 2023, le groupe TUI a dévoilé son programme de développement durable autour de 3 piliers : population ("people"), planète ("planet"), progrès ("progress"). L’objectif est de réduire de manière significative l’empreinte environnementale de TUI et maximiser l’impact socio-économique positif du tourisme dans les destinations de vacances. D’ici 2030, la volonté du groupe TUI est de réduire :



● De 24% les émissions de CO2 par kilomètre par passager pour TUI Airline.

● De 27,5% les émissions des croisières. D’ici 2030 au plus tard, TUI proposera des croisières neutres sur le plan climatique et les émissions des croisières du groupe seront réduites de plus d’un quart (27,5%). Aucune autre compagnie de croisières dans le monde ne s’engageait lors de la publication de ce programme de développement durable (en 2023) sur un objectif de réduction absolue de la sorte et aucune autre compagnie de croisières n’a reçu l’approbation SBTi.

● D’au moins 46,2% les émissions de ses hôtels mais l’objectif est encore plus ambitieux et vise la neutralité des hôtels d’ici 2030.



Ce programme de développement durable a été approuvé par l’initiative indépendante Science-Based Target (SBTi), en charge de contrôler la conformité des objectifs aux dernières données scientifiques sur le climat.



La TUI Care Foundation soutient plus de 50 projets dans 23 pays La mission de la TUI Care Foundation est de soutenir et développer des projets qui donnent de meilleures chances aux jeunes et contribuer au développement (notamment durable) des destinations de vacances. Active dans 23 pays en partenariat avec des associations locales et internationales, la TUI Care Foundation soutient plus de 50 projets dans 4 domaines afin de :



● Favoriser l'éducation des jeunes par la formation professionnelle et l'éducation à l'environnement.

● Soutenir les communautés en aidant les entrepreneurs et en protégeant le patrimoine culturel.

● Préserver et restaurer les paysages en favorisant une production alimentaire durable, en protégeant les espèces sauvages menacées et en plantant des arbres.

● Protéger l'environnement marin en restaurant les paysages marins, en proposant de nouvelles façons de réduire et de réutiliser les déchets et en protégeant les tortues de mer menacées d'extinction.



La démarche durable de Nouvelles Frontières



● Le circuit privé Nouvelles Frontières "À la rencontre des derniers gorilles" en Afrique permet de partir sur les traces de ceux qui protègent la faune, la flore et soutiennent les populations locales. Au cœur de la forêt de Bwindi, le voyageur aide le parc à prendre soin de ses 400 mythiques gorilles des montagnes à dos argenté. Rencontre avec l’association caritative "Ride 4 a Woman" qui accompagne les femmes ougandaises dans l’apprentissage de métiers, la lutte contre le VIH et propose des microcrédits.



● Le circuit Nouvelles Frontières "

Nouvelles Frontières s’engage également pour la préservation des territoires, le respect et la rencontre des populations locales. Les voyageurs sont d’ailleurs invités à y contribuer lors des circuits proposés comme :● Le circuit accompagné Nouvelles Frontières, " Ancestral Cambodge ; comprend la rencontre avec l’association à but non lucratif "Phare Loeu Selpak" qui signifie "La lumière des arts" en Khmer. Sa mission : améliorer la vie des enfants, de jeunes adultes et de leur famille grâce à une formation artistique, des programmes éducatifs et d’aide sociale depuis 1994.● Le circuit accompagné Nouvelles Frontières, " Rajasthan insolite ; inclut la visite de l’association Ladli, qui aide les familles démunies et favorise leur insertion sociale et professionnelle.● Le circuit accompagné Nouvelles Frontières, " Népal oublié cités médiévales, Himalaya et jungle du Terraï ; permet aux voyageurs de découvrir le Népal depuis un éco-lodge, avec 4 nuits au cœur du véritable Népal (douches solaires, panneaux solaires pour éclairer les chambres, etc.).● Le circuit privé Nouvelles Frontières "À la rencontre des derniers gorilles" en Afrique permet de partir sur les traces de ceux qui protègent la faune, la flore et soutiennent les populations locales. Au cœur de la forêt de Bwindi, le voyageur aide le parc à prendre soin de ses 400 mythiques gorilles des montagnes à dos argenté. Rencontre avec l’association caritative "Ride 4 a Woman" qui accompagne les femmes ougandaises dans l’apprentissage de métiers, la lutte contre le VIH et propose des microcrédits.● Le circuit Nouvelles Frontières " Une mosaïque d’ethnies ; au Laos, comprend une demi-journée au Mekong Elephant park, un refuge d'éléphants fondé en 2008 et un projet d'écotourisme situé sur les rives du Mékong, en face du village de Pakbeng. 10 € (par personne) sont reversés à l'association qui gère ce parc.

Afin d’encourager le tourisme responsable et d’éviter l’utilisation de plastique, dans tous les circuits Nouvelles Frontières au Vietnam, au Cambodge, au Laos, une bonbonne d'eau est gratuitement à disposition des voyageurs dans le bus. Les vacanciers sont invités à emporter une gourde durant leur voyage.



Nouvelles Frontières implique ses clients dans le changement et leur demande d’agir à ses côtés, en :



● Respectant la culture des populations locales, les règles affichées dans les espaces naturels, les lieux de cultes, etc.

● Préservant l’environnement en jetant ses déchets à la poubelle, en respectant si c’est le cas le tri sélectif local, la faune, la flore, on regarde avec les yeux !

● Economisant l’eau et l’énergie au quotidien. Eviter de gaspiller l’eau, renouveler son linge de toilettes que lorsque cela est nécessaire, éteindre la climatisation lorsque le voyageur n’est pas dans sa chambre, etc.



