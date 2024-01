Le retour de RIU sur l'île Maurice !

Émerveillez vos clients avec nos deux tout nouveaux hôtels situés dans le cadre idyllique du Morne Brabant ! Ouverture fin mai 2024.



Rédigé par Chloé Labaeye le Lundi 15 Janvier 2024

Riu Turquoise ****

● All inclusive 24h/24 – Wifi gratuit

● Hôtel design et moderne directement sur la plage

● Restaurant principal et restaurants à thème (indien et steakhouse)

● Programme d'animation pour adultes et enfants proposé par l'équipe d'animation de RIU

● Club pour enfants "RiuLand"

● 3 piscines et piscine pour enfants

● Spot idéal pour le kitesurf et la planche à voile professionnelle (payant)



Riu Palace Mauritius ****sup.

● All inclusive 24h/24 – Hôtel Adults Only - Wifi gratuit

● Directement sur la plage, à côté de l'hôtel Riu Turquoise

● Service en chambre disponible 24h/24.

● Expérience de mixologie et dégustation quotidienne d'un cocktail signature

● Restaurant principal et thématiques à la carte: cuisine japonaise et fusion «Krystal» et dîner romantique en plein air (service payant)

● Possibilité de profiter des installations et des services du Riu Turquoise et de réserver des chambres dans la catégorie "Elite Club by RIU" avec des services exclusifs





NOUVEAU Elite Club by RIU

● Aromathérapie en chambre et situation privilégiée

● Cadeau de bienvenue, enregistrement indépendant et bracelet Elite Club

● Check-out jusqu'à 13h00. Enregistrement anticipé, sous réserve de disponibilité

● Distributeur de boissons alcoolisées dans la chambre (assortiment Premium)

● Mini-bar avec un assortiment étendu (snacks et bouteille de vin ou cava)

● Zone exclusive avec piscine et Elite Club bar avec des boissons premium

● Zone réservée sur la plage avec service de boissons







Pour plus d’information, contactez votre commerciale Monia Mellouk

mmellouk@riu.com / backofficefrance@riu.com

+33 6 31 66 41 98



Retrouvez les fiches techniques des hôtels sur le

Retrouvez les fiches techniques des hôtels sur le RIU Brand Center

