À la découverte des hôtels RIU à l’île Maurice, un voyage de promotion exceptionnel !

En plus d’offrir des prestations haut de gamme, les deux hôtels de la chaîne RIU à l’île Maurice se distinguent par leur démarche écoresponsable. En effet, la chaîne hôtelière a mis en place des initiatives environnementales inédites dans ces établissements, en lien avec les enjeux actuels de développement durable. Les hôtels sont équipés de panneaux solaires couvrant 80 % de leurs besoins énergétiques, une station de filtration et de récupération de l’eau a été installée, et le recyclage des bouteilles y est systématique.



Ces pratiques novatrices permettent non seulement de réduire considérablement l'empreinte carbone des hôtels, mais elles participent également à la sensibilisation des clients à la nécessité de protéger l’environnement. Les agents de voyages ont été particulièrement sensibles à ces engagements, qui représentent un véritable atout supplémentaire pour recommander ces hôtels à une clientèle de plus en plus soucieuse des impacts écologiques de leurs séjours.