Voyamar vise les 130 M€ de chiffre d'affaires pour fin 2023

Début novembre, 75 d'entre eux découvriront le Naya Club de Marrakech : "Il y a eu le séisme, mais nous maintenons bien sûr cette opération sur Marrakech. Ce sera un de nos axes majeurs de développement pour 2024. Le Maroc va devenir une grosse destination pour Voyamar et nous regardons aussi la possibilité d'ouvrir un Naya Club à Agadir" annonce Aurélien Aufort.



Enfin, le tour-opérateur mise sur l'Asie pour assurer sa croissance et relance une brochure dédiée à la zone.



" Nous avions sorti avant la pandémie deux éditions de ce catalogue. Nous le relançons à nouveau. La reprise se fait sentir. Nous n'avons jamais autant vendu l'Asie que depuis 3 ans, (covid oblige ndlr) mais il est encore un peu tôt pour faire des conclusions" .



A côté de l'offre, Voyamar accélère aussi sur la techno. "Nous allons sortir de nouveaux sites, avec de nombreuses nouveautés et quelques fonctionnalités révolutionnaires.



On y passe un temps fou sur la techno mais ceux qui ne prennent pas ce temps vont passer à côté de choses inédites. Il se passe des choses en ce moment sur la production qui permet de réaliser énormément de chiffre d'affaires". conclut il.