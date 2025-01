Voyamar : nouvelles brochures été et nouveau commercial Ouest !

La brochure consacrée aulancé en 2016 revient, pour sa 10ème année, avec 17 Naya Club et 9 Naya Collection répartis sur 13 destinations autour de la Méditerranée et un peu plus loin, en Crète, Croatie, Egypte, Espagne, Emirats-Dubaï, Ibiza, Majorque, Maroc, Monténégro, Sardaigne, Sicile, Thaïlande et en Tunisie Les nouveautés incluent deux clubs, un au Monténégro et un à Majorque, ainsi que le Naya Collection d’Ibiza. Les Naya Club proposent une animation francophone et des activités autour de quatre Moments : Naya Gourmand, Naya Fun, Naya Terre et Naya Escapade. Aussi, une animation dédiée pour les plus jeunes avec les Naya Bambins et Instants Ados.Enfin, la nouvelle édition depropose une sélection de plus de 80 itinéraires : des pays latins aux Balkans, en passant par l’Europe centrale, les îles britanniques, les pays nordiques ou encore le Caucase. L’offre se décline en trois formats : Circuits accompagnés, circuits au volant et circuits privatifs et croisières.Les circuits s’organisent autour de trois catégories : Première découverte, Découverte approfondie et Découverte originale. Plusieurs belles nouveautés sont à découvrir, notamment de nouveaux circuits au volant, à Madère, Malte & Gozo , Albanie, et Écosse et des itinéraires repensés.A noter : La diffusion des nouvelles brochures été sera accompagné du réassort des brochures annuelles Voyamar Collection Amériques.