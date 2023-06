Voyamar table sur 120 à 130 M€ de volume d’affaires en 2023

la saison 2023 s’annonce particulièrement belle pour Voyamar

Voyamar voit loin et assume son ambition de doubler son activité dans les trois prochaines années

avec la volonté d’emmener les collaborateurs vers plus de savoir, plus de compétences, et le projet de développer une équipe ultra-performante

simple, efficace et novateur

Avec un volume d'affaires à trois chiffres, "", annonce le TO lyonnais dans un communiqué.Le voyagiste s'attend en effet, à enregistrercette année, en s'appuyant notamment sur des destinations telles la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, l’Egypte, les Antilles et l’Amérique du Nord.", poursuit le Groupe, qui compte s'appuyer sur trois piliers majeurs :" ;en proposant une offre adaptée aux nouveaux voyageurs et des voyages originaux et différenciants ;en développant sur cette période un outil B2B "".