Les brochures Voyamar Eté 2023 arrivent en agences de voyages

En ce début d'année 2023, les brochures présentant la production Voyamar pour l’été 2023 sont arrivées dans les agences de voyages françaises.



" Voyamar Collection Europe et Voyamar Clubs et Séjours sont à la disposition des professionnels et de leurs clients, l’ensemble de la production étant déjà en ligne depuis plusieurs semaines sur le site voyamar.pro ", indique le Groupe dans un communiqué.



Elles viennent compléter les trois brochures Voyamar Collection à parution annuelle, à savoir, Amériques, Afrique et Moyen-Orient.



A travers les 150 pages de la gamme Clubs et séjours figurent une sélection de 130 séjours autour de la Méditerranée, aux Antilles, mais également en Egypte, en Turquie, aux Emirats et jusqu’à Zanzibar (avec l'un des derniers Naya Club parmi les 20 sites estivaux dont plusieurs sont proposés en version classique ou en version chic (Naya Collection)).



" 7 catégories de séjours donnent le ton et permettent de se repérer dans cette gamme très complète : Séjours coups de cœur, Prestige, Naya Club, Naya Collection, Résidences, etc.



Des nouveautés apparaissent principalement au Maroc, en Turquie, mais aussi dans les îles de la Méditerranée ", poursuit le Groupe.