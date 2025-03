Dua Lipa, Katy Perry... Travel Explorer vous fait gagner des places aux loges VIP

Qui peut participer ?

Comment ça fonctionne ?

Pourquoi participer ?

Dates des concerts :

Tous les agents de voyages qui effectuent au moins une vente via Travel Explorer entre aujourd’hui et le 19 avril 2025.Chaque vente compte et chaque nouveau dossier enregistré vous offre une chance supplémentaire de gagner… et de choisir votre spectacle ! Participer vous permet ensuite d’intégrer le programme Travel Explorer Ambassadeurs. À l’issue du challenge, un tirage au sort déterminera les gagnants. Inscrivez-vous sur Challenge Travel Explorer – Travel Explorer pour participer au tirage au sort.Pour rejoindre une communauté dynamique, bénéficier d’un outil performant et peut-être remporter une expérience unique.Dua Lipa – 16 maiGad Elmaleh – 20 maiKylie Minogue – 10 juilletKaty Perry – 7 novembreJamiroquai – 8 novembre