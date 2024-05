Challenge Travel Explorer : un tour du monde pour 2 à gagner !

"grâce à ce challenge des ventes totalement inédit, nous voulons impliquer toutes nos agences partenaires dans la prise en main de notre outil Travel Explorer et récompenser la meilleure d’entre-elle, en lui offrant la possibilité de procurer à l’un ou deux de ses collaborateurs un des rêves les plus fous d’un agent de voyage : faire un tour du monde !



Cette initiative nous permet également de démontrer combien Travel Explorer permet facilement de créer un itinéraire parfait pour leur client et de réaliser rapidement leur vente grâce à nos disponibilités et tarifs dynamiques."

*Voyage offert pour deux personnes comprenant les vols (classe économique) et les hébergements (catégorie standard).

Pour motiver les participantes et les participants, une étape du voyage autour du monde sera dévoilée chaque mois. Aurélien Aufort, DG de Marietton Développement, a déclaré