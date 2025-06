8 conseils pour vendre le bien-être en agence !

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro (Dossier spéciale Wellness)

Le tourisme bien-être n’est plus une tendance : c’est une lame de fond. Dans un monde en quête de ralentissement et de sens, les voyageurs cherchent bien plus qu’une parenthèse détente. Ils aspirent à un retour à l’essentiel, à une reconnexion profonde avec leur corps, leurs émotions, leur environnement. Et pourtant, en agence, cette offre reste sous-exploitée. Pourquoi ? Parce que vendre le bien-être, ce n’est pas vendre un produit. C’est accompagner une transformation.

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 2 Juin 2025

Lu 351 fois