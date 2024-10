Emirates inaugure un travel store au cœur de Paris

il symbolise nos ambitions d’offrir une expérience de voyage toujours plus premium, et ce dès la réservation

A l’encontre des tendances du moment, Emirates ouvre une… agence de voyages ! La compagnie aérienne a inauguré un, le 18 octobre dernier.Aménagé au, à deux pas des grands magasins, «» explique Cédric Renard , directeur général d’Emirates pour la France.Surdévoile un univers blanc et lumineux, avec des fauteuils beiges et rouges pour ajouter quelques touches couleurs. Il permet de s’informer, d’acheter des accessoires de voyage estampillés Emirates et bien sûr de réserver un vol.