Emirates : 30 ans de présence à Nice

Dans un des salons de l’aéroport, c’est d’abord Franck Goldnadel qui, à sa manière, a souligné la belle pérennité de la présence d'Emirates, en rappelant que le premier vol entre Dubaï et Nice s’était posé sous la présidence de François Mitterrand.



Pour le directeur de l’aéroport, " la présence d’Emirates pour la Côte d’Azur est importante.



L’aéroport de Nice est la porte d’entrée et de sortie de notre territoire et grâce à Emirates, depuis 30 ans, nous sommes reliés quasiment au monde entier grâce à son HUB de Dubaï."



Et d’ajouter sourire en coin à l’attention de Cédric Renard à ses côtés " Si je dois formuler un vœu, "quotidien" c’est bien, mais plus que quotidien serait mieux !".



"On y travaille", a répondu le Directeur France d’Emirates.



Déjà, grâce à cette fréquence quotidienne, Cédric Renard a de quoi être satisfait. "Nous offrons avec ce vol une excellente connectivité parfaitement adaptée pour rejoindre Dubaï et le réseau que nous proposons."



Le directeur France a aussi souligné l’importance de Nice : " une marque, une référence, une région" qui génère non seulement un trafic qui part de la région sud vers Dubaï et au-delà (Thaïlande, Océan Indien Inde) et "des clients qui eux aussi viennent du bout du monde pour rejoindre la Riviera".