C'est toujours intéressant de plonger dans l'histoire et les événements majeurs qui ont marqué la ville que vous souhaitez visiter.Quand il s'agit de Nice, il est difficile de résumer rapidement son vécu en quelques mots. La présence humaine a été attestée depuis plus de 400 000 avant JC dans ce site, notamment à Terra Amata. Les Ligures et les Celtes s'y sont aussi installés entre 900 et 600 avant JC. Appelée aussi Nikaia, Nice a aussi connu la création de comptoirs par les Phocéens. Au Moyen ge, cette ville a connu un plein essor dans le commerce et elle est passée sous plusieurs autorités pour devenir, enfin, une zone tampon, entre le Saint Empire Romain Germanique et la France. À partir du XVIIIe et du XIXe siècles, Nice commence à devenir de plus en plus moderne, D'ailleurs, elle a pu accueillir les premiers touristes anglais à cette époque.Restituée à la France par les rois sardes en 1860, Nice se transforme en une cité de loisirs. D'ailleurs, plein de théâtres et d'hippodromes y sont construits. Pendant le XXe siècle, elle s'est bien développée après les deux Guerres Mondiales.