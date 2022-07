Pré-historiquement parlant, on retrouve des traces d’occupation du territoire toulousain qui remontent à l’ère du. On sait que, par la suite, laa été fondée par certains desqui migraient de l’Autriche vers l’Europe occidentale. En s’y installant, les Volques Tectosages lui ont donné le nom de. Par la suite, la ville fut reprise par les Romains. La période médiévale fut connue pour ledont elle fut la capitale, la création du comté de Toulouse et celle du Capitoulat ainsi que la fin des comtes au XIIIe siècle. Elle fut, ensuite,et abritera le deuxième parlement du pays. Elle devient aussi une ville marchande très prospère. Malheureusement, en 1463, un gigantesquemarquera son histoire et l’obligera à se reconstruire en briques.Le XVIe siècle sera marqué par les guerres dont celle des religions. Suite à ce conflit, Toulouse restera ultra-catholique, un bon moment. Elle aura, par ailleurs, un beau rayonnement culturel et artistique au XVIIIe siècle, qui sera cependant limité lors de l’époque Napoléonienne. Elle ne connaîtra pas de véritable révolution industrielle. Pourtant, au XIXe siècle, la ville rose est bien moderne grâce, entre autres, à son architecture faite de grandes places, de faubourg et de belles demeures. De grandsébauchés le siècle d’avant, et qui continuent à se déployer au XXe siècle, métamorphosent encore plus la cité pionnière en matière d’aviation. Parmi ses pilotes les plus célèbres, je ne peux ne pas citer Antoine de Saint-Exupéry.Aujourd’hui, cettefestive, qui est le cœur de la région d’Occitanie, est fortement industrialisée, compte de nombreux sites culturels et est très appréciée par les étudiants qui y sont accueillis par milliers.