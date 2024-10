Renfe lance une ligne depuis Toulouse !

Toulouse, quatrième ville la plus peuplée de France, s'ajoute à la liste des destinations AVE et devient ainsi, aux côtés de Lyon et Marseille.Cette ligne vise à attirer non seulement les touristes, mais aussi les, avec une durée de trajet estimée à environRenfe a déjà soumis une demande d'extension de certificat de sécurité auprès de l 'Agence ferroviaire de l'Union européenne (EUAR). Une fois ce certificat obtenu, la compagnie formera son personnel et annoncera l. Initialement, la ligne Toulouse-Barcelone sera saisonnière, avec une éventuelle extension à une exploitation annuelle pour répondre à la demande croissante.En s'appuyant surmodernes et respectueux de l'environnement, Renfe participe activement au développement d'une, conformément aux objectifs du projet d'espace ferroviaire unique européen.