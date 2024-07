Espagne : Renfe lance un site pour ses trains de luxe

Ces trains permettent de découvrir diverses régions espagnoles.parcourt les paysages de la côte cantabrique. Cette proposition touristique combine des voyages en train régulier de 8 jours / 7 nuits entre Saint-Sébastien et Saint-Jacques-de-Compostelle avec des itinéraires plus courts de quatre jours / trois nuits qui commencent à Oviedo et se terminent à Saint-Sébastien, ou entre Saint-Jacques-de-Compostelle et Gijón, aux dates prévues.est l’un des trains touristiques de luxe emblématiques gérés par Renfe. Son itinéraire qui dure 7 jours / 6 nuits, mène de Séville à Malaga (et vice-versa).Cette saison, ce train touristique devient même un musée en mouvement grâce aux reproductions d’œuvres d’artistes prestigieux -Degas, Ghirlandaio, Vincent van Gogh, Albrecht Dürer, le Tintoret, le Caravage et Manet- accrochées dans les wagons.traverse l’ Espagne verte en 6 jours / 5 nuits, entre Bilbao et Saint-Jacques-de-Compostelle. Les voyageurs peuvent aussi emprunter un itinéraire plus court de 3 jours / 2 nuits, dans les deux sens également, entre Bilbao et Oviedo, et entre León et Bilbao.suit l’ancien tracé du train de charbon, entre León et Bilbao, durent trois jours (deux nuits).