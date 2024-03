La Renfe mise sur des trains touristiques de luxe

Le Transcantábrico Gran Lujo circulera de nouveau à partir de demain, 26 mars.



Ce train qui circule depuis juillet 1983 a été rénové il y a une vingtaine d'années, pour lui apporter plus de sécurité et de confort. En quarante ans, il s’est imposé comme l’un des trains touristiques les plus célèbres du monde dans le domaine du tourisme ferroviaire de luxe.



Le Transcantábrico Gran Lujo propose des séjours de 8 jours (7 nuits) entre Saint-Sébastien et Saint-Jacques-de-Compostelle mais aussi des itinéraires plus courts (4 jours dont 3 nuits), à partir d'Oviedo jusqu'à Saint-Sébastien ou, au choix, entre Saint-Jacques-de-Compostelle et Gijón.



Tous les séjours comprennent l’hébergement à bord du train dans l'une des 14 Grand Luxury Suites, ainsi qu’une offre gastronomique qui comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner à bord ou dans des restaurants sélectionnés. Les voyageurs bénéficient en outre de visites guidées, de billets pour des monuments et des spectacles, d'activités à bord, des services d'un guide multilingue tout au long de la visite et de navettes.



Le Train Al Ándalus, lui, roulera de nouveau à compter du 31 mars pour des voyages de 7 jours (6 nuits) le long de son itinéraire parcourant l'Andalousie. Ils circulent dans les deux sens entre Séville et Málaga et traversent les villes de Cadix, Grenade, Jaén et Cordoue.



L’Al Ándalus compte 15 voitures, dont cinq construites en France à la fin des années 1920.



Ces cinq voitures appartiennent à la même série que celles utilisées par la famille royale britannique pour ses voyages de vacances entre Calais et la Côte d’Azur. Ces voitures sont aujourd'hui dédiées aux espaces communs.



Sept autres voitures sont réservées à l’usage privé des voyageurs. Celles-ci comptent 32 chambres : 12 chambres « Gran Clase », et 20 « Suites Deluxe ».



Le train Al Ándalus dispose également d’une voiture-cuisine dans laquelle sont préparés les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) que les voyageurs dégustent à bord du train.



Le Costa Verde Express, lui, redémarrera le 1er mai. Depuis 2022, ce train est proposé par Renfe pour découvrir " l’Espagne verte " d'où il tient son nom. Il propose un séjour 6 jours et 5 nuits, dans les deux sens, entre Bilbao et Saint-Jacques-de-Compostelle.



L’Expreso de la Robla, lui, fera son premier voyage en 2024. Ce train empruntera l’ancien itinéraire des trains de charbon, entre León et Bilbao. Ses trajets durent 3 jours (2 nuits).



Ils comprennent l’hébergement dans l'une des sept cabines avec salle de bain, le petit-déjeuner à bord et des visites guidées.