Le train, Proxima, Kevin Speed : ces futurs concurrents de la SNCF bientôt sur les rails ?

Le Train, compagnie ferroviaire grande vitesse privée ambitionne de se lancer sur des liaisons à grande vitesse inexploitées par la SNCF : Bordeaux-Nantes (en 2 h 54) et Bordeaux-Rennes (en 3 h 27).



Le projet prévoit de relier 11 villes du Grand Ouest au départ de Arcachon - Bordeaux - Angoulême - Nantes - Rennes.



En janvier 2023, Le Train a annoncé la commande de dix trains à grande vitesse au constructeur ferroviaire espagnol Talgo, pour environ 300 millions d’euros.



Avec 50 trains quotidiens dans le Grand Ouest dès la 1ère année, Le Train veut répondre à la demande de plus de 3 millions de voyageurs avec des liaisons régulières, plus tôt le matin, plus tard le soir, en week-end, autant pour les actifs que les voyageurs loisir.



Proposer des prix stables, compétitifs et une offre de service complète pour tous les voyageurs est également une ambition de la compagnie ferroviaire.



Le Train pourrait commencer son activité en 2027. Pour l’instant, elle doit encore sécuriser des financements et préparer le début de l’exploitation de son service.



A terme, Le Train vise un développement vers les autres Régions de France, avec des dessertes grande vitesse plus proches de leurs habitants, et sans passer par Paris.