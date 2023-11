Toulouse : Ouverture des inscriptions pour Rendez-vous en France 2024

Le salon représente une opportunité pour les professionnels du tourisme français

94%* des exposants et 99% des visiteurs du salon Rendez-vous en France ont été satisfaits de leur participation en 2023.



Ces résultats, que je partage avec l’ensemble de nos partenaires, ne font que confirmer la pertinence de ces rencontres professionnelles et nous conforter dans l’idée qu’elles correspondent à une réelle attente : celle de l’ensemble des professionnels français mais également des tour-opérateurs internationaux de se retrouver pour favoriser les échanges, les partages d’expériences et les opportunités d’affaires.

L’an dernier, les recettes générées par le tourisme international ont atteint près de 58 milliards d’euros et il est probable que la France batte de nouveaux records cette année.Ces résultats démontrent l’ attractivité de la destination France . "" de présenter actualités et nouveautés à plus de 750 tour-opérateurs.Les professionnels du tourisme français s’adaptent aux nouvelles pratiques comme le contexte inflationniste, les évolutions climatiques et au souhait des clientèles internationales de découverte renforcée de tous les territoires en toutes saisons.L’édition 2024les initiatives qui encouragent à emprunter des mobilités douces , à vivre des expériences ressourçantes et dépaysantes et à découvrir de nouveaux services et produits authentiques et inclusifs à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Caroline Leboucher , Directrice générale d’Atout France, précise : «