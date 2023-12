Renfe augmente ses opérations en France en 2024

Lea marqué une(Alta Velocidad Española, train à grande vitesse)pour un service commercial. Cette réalisation a été possible grâce à l'efficacité de Renfe qui a rapidement complété les procédures techniques, opérationnelles et administratives nécessaires avec son propre personnel, permettant ainsi à ses opérations AVE de démarrer sur le marché français. L'expansion opérationnelle de Renfe s'est déroulée progressivement durant l'été pour assurer un service stable, atteignant finalement. Suite à cette réussite, Renfe a annoncé des plans ambitieux pour l'année suivante :Le plan opérationnel de Renfe en France implique d'. Ceci marque le début de la concurrence sur le principal corridor de mobilité français reliant Paris à Lyon et Marseille. De plus, Renfe prévoit d'en connectant Paris et Barcelone, Lyon et Barcelone, ainsi que Marseille avec Barcelone et Madrid via les trains AVE.sera le. En outre, la compagnie prévoit d'élargir son réseau en France en ajoutant trois nouveaux arrêts : Lyon Perrache, Montpellier Sud de France et Nîmes Pont-du-Gard.