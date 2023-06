TGV Lyon, Marseille : Renfe va bientôt ouvrir les ventes

Renfe a annoncé avoir "finalisé l'immatriculation de la succursale de Lyon (France) au Registre du Commerce et des Sociétés". La nouvelle filiale est située à côté de la gare de Lyon Part Dieu et dispose de l'autorisation de l'autorité française pour démarrer son activité commerciale de manière imminente.Renfe obtient le certificat d'ouverture d'une succursale à Lyon, indispensable au démarrage de son activité en France. Dans les jours qui vont suivre, les billets de trains Renfe seront mis en vente, précise t-elle.Renfe souhaite relier en AVE (trains à grande vitesse) la France et l’Espagne et plus particulièrement Lyon et Marseille à Barcelone, Gérone, Tarragone, Saragosse et Madrid, avec des arrêts intermédiaires comme Montpellier, Valence, Avignon, Nîmes, Béziers, Narbonne ou Perpignan. La compagnie annoncera dans les prochains jours l'ouverture des ventes pour ce service.