Train : nouvelles obligations et responsabilité pour les agences 🔑

Le règlement européen sur le train est appliqué depuis le 7 juin 2023

L'Europe est une source de protection pour les consommateurs et de contraintes pour les entreprises, notamment dans le secteur du voyage. Alors que l'aérien est clairement encadré, en cas de retard ou annulation, le train l'est aussi depuis le 7 juin 2023. Et attention, ce nouveau règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (PRR) va imposer aux agences de voyages une grande vigilance... Explications.

Rédigé par Romain POMMIER le Vendredi 9 Juin 2023

