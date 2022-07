Marseille : les Grandes Halles du Vieux Port, la nouvelle adresse qui mixe gastronomie et convivialité

Les amateurs de mets méditerranéens pourront y accéder de 8h du matin, avec l'ouverture du Grand Bar central, jusque tard dans la nuit pour déguster des tapas, au comptoir comme en terrasse, ou bien pour emporter.



On y retrouvera La Serre (cuisine végétarienne), un glacier, une cave à vins, une trattoria italienne, une pizzeria napolitaine, une sandwicherie, un comptoir dédié à la cuisine libanaise, un autre aux tapas espagnoles, ou encore un écailler et une rôtisserie.



Selon ses fondateurs, les clients devraient trouver leur bonheur, avec des plats d’entrée autour de 7 euros, jusqu'à des prestations plus haut de gamme.



Le lieu, qui s'étend sur 900m2, a été pensé comme un village provençal, avec ses rues pavées, ses échoppes, dans un style épuré et contemporain, où se mélangent la pierre et le bois.