Que prévoient de dépenser les touristes étrangers en France cet été ?

Cette enquête fait ressortir que les touristes américains sont ceux qui dépensent le plus, avec un budget quotidien de 400 € en moyenne.



Le budget total moyen pour un séjour de 10 jours est de 7 646€, dont 52% dépensés sur place. Un quart des touristes américains prévoit de voyager seul.



Une fois en France, 95% des touristes s'attendent à pouvoir payer par carte et 60% à le faire avec leur smartphone (les touristes américains sont 74% à avoir enregistré leur carte de paiement sur leur smartphone, ce qui en fait les voyageurs les plus digitalisés).



Cette unanimité pose la question du niveau d’acceptation des paiements digitalisés dans les boutiques françaises.



D’autant que 72% des touristes étrangers ont l'intention de faire du shopping en France : si les grands magasins (65%) arrivent en premier, les petits commerces et les artisans locaux arrivent juste après dans les intentions d'achat (62% et 56%).



« Je suis convaincu que la digitalisation des paiements jouera un rôle crucial dans la relance du tourisme en France, car les touristes y sont très attachés. Il est essentiel que toutes les entreprises puissent être équipées, y compris les plus petites et au niveau local.



Pour de nombreux commerçants, la capacité de répondre à la demande accrue des consommateurs pour les paiements sans contact sera la clé de leur croissance. Voilà pourquoi chez Visa, nous soutenons les PME par le biais de programmes d'activation numérique et de formation », déclare Romain Boisson, Country Manager, France, Visa.



En plus du niveau d’acceptation, la sécurité et la praticité sont les deux principales raisons de payer par carte et par smartphone.



Le shopping, l'hébergement et les loisirs (restaurants, cafés, bars, clubs) sont les principales activités pour lesquelles les touristes s’attendent à payer de façon digitale.