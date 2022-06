L’activité touristique se rapproche des niveaux de 2019 selon Atout France

Plusieurs points de vigilance sont toutefois à relever. Les destinations concurrentes, à l’image de l’Espagne, font un retour en force.



Alors que le secteur du tourisme peine à recruter et est soumis à des coûts croissants avec le retour de l’inflation, les enjeux de compétitivité seront donc à surveiller dans les mois à venir.



Inflation et pouvoir d’achat : les comportements de consommation, de mobilité et de choix de destination des clientèles domestiques et internationales vont subir des arbitrages certains.



Le boom du C2C et le retour en masse des clientèles dans certains territoires vont faire resurgir le spectre du surtourisme et de son impact sur la qualité de vie et les prix de l’immobilier.



Tourisme durable : les clientèles affichent tous une forte appétence pour le durable. Mais pour quel impact sur les comportements de consommation ? Atout France conduit depuis plusieurs mois une étude sur le marché français, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Résultats à venir à l’été.