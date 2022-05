Tourisme : la France fait toujours la course en tête, mais la concurrence européenne se réveille

En février 2022, les recettes du tourisme international en France affichent une baisse de 8,2% par rapport à février 2019.



C’est déjà beaucoup mieux que le recul de 17,3% observé en janvier dernier. Le secteur touristique français a démontré une plus forte résilience que chez nos voisins et concurrents européens. Toutefois, ils ne sont pas décidés à nous laisser faire seul la course en tête.



La France peut heureusement s’appuyer sur une clientèle domestique qui permet de compenser avantageusement l’absence toujours ressentie de certaines clientèles étrangères, notamment long-courrier.



Cela se ressent au niveau des nuitées, globalement proches de 2019 sur les deux premiers mois, grâce au dynamisme des nuitées non marchandes au cours du mois de février.



Pour autant, les hébergements marchands retrouvent également des couleurs. La location de particulier à particulier rebondit en termes d’offre comme de demande.



Ce mode d’hébergement connait un vif succès auprès d’une clientèle délaissant les hébergements collectifs (hôtels et résidences hôtelières). Il constitue par ailleurs une offre importante dans les destinations en vogue chez les voyageurs de loisirs : moyenne montagne, destinations campagne.