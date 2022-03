La France conserve 59% de ses touristes en 2021

Plus de 80% des répondants interrogés début et mi-novembre sur les 9 principaux marchés émetteurs de fréquentation touristique actuelle, dont le marché domestique, projettent d’effectuer un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois, avec une hausse significative de 23 points par rapport à 2020 à la même période.Cette confiance en l’avenir se traduit également par moins d’indécision et des réservations en forte hausse : +15 points en moyenne avec des dynamiques très fortes en Espagne (+30 points) et au Royaume-Uni (+20 points).Le palmarès des intentions de voyage n’a pas changé mais on note une très belle progression du Royaume-Uni, signe positif pour la saison d’hiver.confirmant l’attractivité de notre destination auprès des clientèles domestiques.