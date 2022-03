Appli mobile TourMaG



Guerre Ukraine : y a-t-il un nouveau risque de chute pour l'Euro ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Le semaine devrait être mouvementée sur le marché des changes. Les principales paires de devises se sont légèrement stabilisées, à l’instar de l’EUR/USD, mais quid de la tendance à venir ? TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 14 Mars 2022

Le point économique Les bons indicateurs économiques publiés au cours de la semaine dernière en zone euro (croissance de 4,6% en variation annuelle au quatrième trimestre 2021 pour la Zone Euro, hausse de la production industrielle en janvier à 1,8% en variation annuelle en Allemage,…) renvoient malheureusement à un monde qui n’existe plus ; la guerre en Ukraine ayant mis un terme brutal à cette dynamique positive.



La situation économique est désormais totalement différente, et l’inflation est au cœur des préoccupations. Elle pourrait augmenter considérablement dans les mois à venir à cause de la hausse fulgurante du prix des matières premières (énergie et produits agricoles).



Cela a incité la BCE à modifier son discours et à accélérer son calendrier de normalisation de la politique monétaire. La fin du QE (pour Quantitative Easing ou programme d’assouplissement quantitatif en français) est maintenant prévue au troisième trimestre de cette année, contre le quatrième trimestre initialement.



Ce changement de ton et de calendrier a un impact direct sur les anticipations de hausse du taux directeur par la BCE. Désormais, les cambistes prévoient une première hausse des taux de 25 points de base en septembre prochain. Ces anticipations, certes très fluctuantes, exercent néanmoins une influence certaine sur l’évolution des taux de change, en particulier de l’EUR/USD dans le cas présent.



Beaucoup d’autres banques centrales sont sur la même longueur d’ondes. L’ère des taux ultra-bas, qui prévalait quasiment sans discontinuer depuis la crise financière de 2008, est bel et bien terminée.

Le point technique Les principales paires de devises se sont légèrement stabilisées, à l’instar de l’EUR/USD, et la volatilité s’est un peu réduite en fin de semaine dernière.



Dans les semaines à venir, nous voyons en revanche un maintien de la volatilité et l’EUR devrait évoluer dans une fourchette assez large face au dollar, comprise entre 1,0805 et 1,1190. Les risques de chute sous les 1,0805 sont élevés en cas de dégradation de la situation en Ukraine.



Il est extrêmement difficile de faire des prévisions à plus long terme dans le contexte actuel, et nous préférons nous abstenir. Il est cependant intéressant de souligner la note publiée par Commerzbank la semaine dernière qui prévoie que l’EUR/USD va finir l’année autour des 1,16.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0805 1,0658 1,1190 1,1289 EUR/GBP 0,8255 0,8112 0,8579 0,8812 EUR/CAD 1,3787 1,3538 1,4302 1,4479 EUR/JPY 125,5 122,48 130,03 131,69

Les annonces à suivre Cette semaine encore, la situation en Ukraine sera le point d’attention majeur et toute évolution positive ou négative provoquera d’importants regains de volatilité sur les changes.



La réunion de la Réserve Fédérale américaine (Fed) sera l’autre facteur possible de volatilité.



Même si une hausse du taux directeur de 25 points de base est quasiment acquise, le doute demeure concernant le rythme d’appréciation des taux par la suite avec une inflation au plus haut depuis 1982, à 7,9% en variation annuelle.



D’autres indicateurs économiques importants tels que l’indice ZEW en Allemagne ou l’indice manufacturier de la Fed de la Philadelphie sont attendues mais seront probablement relégués au second plan.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 15/03 11:00 Allemagne Indice ZEW du sentiment économique (Mars) Progression à 55,0 contre 54,3 précédemment. Moyen 16/03 19:00 Etats-Unis Communiqué du FOMC Mise à jour des projections économiques et hausse probable du taux directeur de 25 points de base. Elevé 16/03 19:30 Etats-Unis Conférence de presse de J. Powell J. Powell sera confronté à un exercice difficile : convaincre le marché de son intention de combattre l’inflation élevée dans un contexte macroéconomique incertain du fait de la guerre Elevé 17/03 13:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale Statu quo de politique monétaire. Elevé 17/03 13:30 Etats-Unis Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Mars) Consensus à 18,0 contre 16,0 précédemment. Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : hubert@mondialchange.com Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

