Marché des changes, l'euro s'effondre !

Face à ce conflit, les banques centrales réagissent en ordre dispersé.



On distingue d’abord le camp des prudents ; plusieurs banques centrales optant pour le statu quo de politique monétaire lors de la semaine passée, telles que la banque centrale de Malaisie ou la BCE. La réunion de ce jeudi de la Banque Centrale Européenne devrait être un non-évènement.



A l’opposé, il y a le camp des intrépides avec, entre autres, la Banque du Canada (BoC). Comme prévu, la BoC a augmenté son principal taux directeur de 25 points de base à 0,50% la semaine passée ; et d’autres hausses sont à venir afin de combattre les tensions inflationnistes.



Enfin, la Réserve Fédérale américaine (Fed) adopte une attitude à mi-chemin. Son président, J. Powell, a plaidé pour le maintien de la hausse des taux directeurs en mars lors de son audition biannuelle devant le Congrès. Il s’est dit « enclin à soutenir une hausse de 25 points de base ». L’éventualité d’une hausse des taux plus prononcée, de l’ordre de 50 points de base, appartient désormais au passé.



Il est difficile d’évaluer les conséquences macroéconomiques de ce conflit. La croissance française pourrait être amputée de 0,8 point cette année d’après l’institut Rexecode (+3.2% de PIB vs. une prévision initiale du gouvernement de 4%). Certaines banques évoquent la possibilité d’une récession cette année pour la zone euro.



Seule certitude, plus la guerre perdurera, plus les perturbations économiques seront importantes au niveau du transport maritime, des matières premières (énergie, produits agricoles) et des marchés financiers dans leur ensemble.



Nous sommes passés en quelques jours d’une sortie de crise post-Covid qui s’annonçait sous de bons auspices (à l’exception du problème de l’inflation) à une nouvelle crise, géopolitique, entraînant des répercussions mondiales.