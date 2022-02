L’État implique davantage les Régions sur la relance du tourisme

Depuis plus de dix ans, et encore plus depuis le début de la pandémie, les Régions se sont engagées fortement aux côtés des professionnels. Elles ont contribué activement à la structuration de nouvelles offres touristiques, afin de proposer aux touristes des expériences différentes, plus novatrices et respectueuses des enjeux environnementaux, avec des protocoles sanitaires renforcés

territorialiser et démultiplier de manière ciblée les efforts de l’État

Dans une communication récente, le ministre a fait le point sur les 20 mesures contenues dans le Plan Destination France, annoncé le 20 novembre dernier par le Premier ministre.L’objectif est de sortir plus fort de la pandémie et de réaffirmer la 1ère place française en tant que destination, et pourquoi pas gagner quelques places en chiffre d’affaires.. Jean-Baptiste Lemoyne le reconnait bien volontiers : «».Cela devait se traduire de manière formelle. L’association Régions de France, présidée par Renaud Muselier, a délégué à Franck Louvrier, vice-président de la Région Pays de la Loire et président de la Commission Tourisme, de concrétiser un engagement réciproque de l'État et des Régions.Il a donc été entendu qu’il fallait parvenir auet donc à la création dans chaque région d’unIl sera installé pour 3 ans, chargé de mettre en œuvre les mesures du plan de reconquête et de transformation faisant l’objet d’un co-financement.Des contrats seront signés pour chaque opération validée pour «», en opérant des choix cohérents selon les spécificités et les potentiels des Régions.Chaque comité État-Région jouera. Les Régions pourront mobiliser leurs moyens propres pour soutenir les mesures cofinancées.