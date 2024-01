France : les cinq tendances du tourisme de demain

Pour commencer, donc, le "tourisme responsable". En quelques années, ce vocable s'est imposé dans le discours public.



Bien mieux, si l'on croit une enquête récente menée notamment à l'initiative du CRT Bretagne, 71% des Français disent vouloir voyager de manière plus responsable.



Pour autant, savent-ils exactement ce que recouvre ce vocable ? Pas sûr. Certes, il s'agit (en simplifiant), comme l'a souligné Léa Bonnand de ATR (Agir pour un tourisme responsable), " de minimiser les effets négatifs et maximiser les effets positifs " du tourisme.



Pour autant, beaucoup n'ont pas encore conscience de tous les défis à relever, alors même que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles.



En même temps, beaucoup d'initiatives déjà prises par les opérateurs touristiques restent totalement méconnues. "Il y a un vrai enjeu d'abord pour identifier l'offre, ensuite pour faire connaître les engagements déjà pris et les bonnes pratiques, et ceci sans donner de leçons", a souligné Léa Bonnand.



Ceux qui assistaient à la conférence ont tout de même compris que "le tourisme de demain sera responsable ou ne sera pas" .



Et qu'il faudra tout de même envisager sérieusement de voyager moins souvent et plus longtemps, surtout quand on partira loin.