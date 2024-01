Atout France dresse le bilan du secteur touristique en 2023

Tout d’abord, le solde de la balance des paiements du tourisme a atteint un record deà la fin du mois de novembre.de recettes internationales ont été générés sur les onze premiers mois de l’année, soit. Ces chiffres témoignent de l’augmentation de la clientèle européenne ainsi que le retour de la clientèle asiatique.Leest en légère, avec 81% du trafic par rapport à 2019. Cependant, l’Amérique du Nord ainsi que les marchés asiatiques sont en forte progression par rapport à 2019 et 2022. Les réservations du mois de décembre confirment une dynamique de progression.Le secteur deaffiche une. Le taux d’occupation atteint 63% (-5%) en moyenne, avec une baisse du nombre de nuitées plus importante lors de la saison estivale (-8% en juillet et -9% en août). Les nuitées de la clientèle internationale restent stables.affiche une hausse de 3% par rapport à 2022. Cela est dû notamment à un bon début de saison grâce aux touristes internationaux, et à une fin de saison réussie, avec une clientèle domestique ayant bénéficié de tarifs plus attractifs.Pour le, le taux d’occupation a atteint, soitCertaines régions comme lesaffichent des progressions encore plus importantes (+15 points et +11 points respectivement). Cette dynamique est également présente pour les Destinations d’Outre-Mer.