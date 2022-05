Les Rendez-Vous du Tourisme à Vélo se tiennent à Orléans

14h30 - Ateliers simultanés - ça planche !



Atelier 1 - Qualité des itinéraires : quelle garantie pour les touristes à vélo ?

Des infrastructures adaptées ? Des équipements et services qualités ? Que manque-t-il aux itinéraires cyclables français pour que la qualité soit au rendez-vous ? De l’expérimentation à la certification, tour d’horizons d’axes d’amélioration mis en œuvre en local.



Atelier 2 - Stationnement vélo : comment optimiser l’offre en zone touristique ?

Stationner son vélo aux abords d’un grand site, en secteur urbain dense, en zone naturelle protégée ou lors d’événements : un casse-tête pour les aménageurs, un gage de sécurité et de tranquillité pour les touristes.

Partage d’expériences en atelier flash.



Atelier 3 - Bien informer, c’est la clé !

Diffuser l’information au bon endroit au bon moment. La rendre audible. La relayer. Animer le réseau. Autant de problématiques auxquelles acteurs du tourisme et socioprofessionnels s’attachent à répondre, un fil d’initiatives à partager.



Atelier 4 - Lâchez les freins, tempête d’idées !

Une fois les freins identifiés, reste à travailler sur des pistes concrètes de solutions afin de conquérir la place de n°1 mondial du tourisme à vélo. Pour se lancer et faire fuser les idées, rien de tel que l’intelligence collective : 2h de tempête de cerveaux pour donner un bon coup de pédale et définir les lignes d’un tourisme à vélo ambitieux. En route !



16h30 - Pause café



17h00 - Remise des «prix» concours visuel

Affiches, flyers, cartes postales, les visuels fleurissent pour mettre en valeur les destinations vélo ! L’édition 2022 viendra couronner les plus belles créations de l’année.



17h05 - Flamme rouge - Des freins aux pistes, des idées plein les sacoches

A n’en pas douter, la journée aura été un foisonnement d’idées. Pour cette dernière étape, tout le monde se retrouve en plénière pour assister et commenter la restitution de la séquence collective précédente.



17h35 - Grand témoin - Et si on se préparait ?

Difficile de conclure, alors on laisse la parole à ....



18h00 - Place à la détente et à la soirée festive aux Serres du Jardin des Plantes