Vacances actives des Français : le choix de la destination motivée par le sport

Concrètement, cela signifie qu’une part significative des vacanciers français sont motivés par la pratique sportive pendant leur séjour et qu’ils souhaitent résider au plus près des spots où ils pourront pratiquer leur passion.



Les sports les plus pratiqués par la communauté Sportihome sont la randonnée (24%), le cyclisme (16%) et le VTT (11%).



Ces chiffres montrent que ce sont les disciplines plus "classiques" qui tiennent le haut du pavé.



Les Français privilégient les sports qui se pratiquent en plein cœur de la nature, afin de se ressourcer et de se dépenser sainement.