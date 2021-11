Sportihome : une levée de 2 millions, mais pourquoi ?

De plus, Sportihome compte intégrer de nouvelles fonctionnalités uniques, et de nouer de nouveaux partenariats de distribution de sa marque avec des grandes enseignes du sport et du voyage.



Une quinzaine de recrutements sont aussi prévus d’ici fin 2022.



Après le partenariat avec Decathlon, la start-up est devenue également partenaire exclusif hébergement du programme de fidélité GO Sport.



Ce dernier a été lancé la semaine dernière, durant la "Happy Club Week" et a été mis en avant auprès des 2,5 millions de français utilisateurs

de la carte de membre GO Sport.



Sportihome profite alors de l’une de ses participations d’Accurafy 4 dans EcoTree pour calculer son empreinte CO2 annuelle totale depuis sa création.



Les investisseurs ayant participé au club deal ont pu abonder dans le compartiment " Sustainable Future by A4 " et donc compenser les émissions de la jeune pousse sur l'année 2021.



La start-up propose aux sportifs français, toute la panoplie pour réussir ses prochaines vacances avec les logements chez des hôtes passionnés de sport, des activités sportives et même la location de matériels.



En 2021, Sportihome enregistré 3 fois plus de réservations qu’en 2019, son année de référence.